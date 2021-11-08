ممثل حماس في لبنان يستعرض مع السفير الكوبي مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور “أحمد عبد الهادي”، السفير الكوبي في لبنان “موراغا بارك”، في مقر السفارة ببيروت، وضم الوفد إلى جانب ممثل الحركة نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان “جهاد طه”، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية “عبد المجيد العوض”، حيث جرى البحث في آخر مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واستعرض ممثل الحركة مستجدات القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا حيث يواصل التضييق على الأسرى ويمنعهم من أبسط حقوقهم، ويستمر في سياسة الاعتقال الإداري الظالمة وغير القانونية بحقهم، فيما يكرّس الاستيطان والتهويدفي الضفة الغربية والقدس، كما يواصل حصار قطاع غزة، مشدداً على أنّ المقاومة قادرة على لجم اعتداءات الاحتلال والرد على جرائمه بما يلزم.

كما وضع “عبد الهادي”، سعادة السفير بصورة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أنّ المخيمات الفلسطينية تعيش بأوضاع صعبة بفعل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، مؤكداً أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان سيبقى عامل استقرار في هذا البلد.

بدوره سعادة السفير الكوبي، رحب بوفد الحركة، مؤكداً دعم بلاده للشعب الفلسطيني ولمقاومته، وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية محقة وعادلة.

المصدر: بريد الموقع