اطلاق نار كثيف يستهدف قوات الاحتلال قرب مستوطنة “جانيم” المخلاة شرق جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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اطلاق نار كثيف يستهدف قوات الاحتلال قرب مستوطنة “جانيم” المخلاة شرق جنين
منذ 37 mins
7 January، 2023
اطلاق نار
الاحتلال الاسرائيلي
المقاومون الفلسطينيون
شرق جنين
مستوطنة جانيم
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