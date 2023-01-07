اندرويد ستمنح هواتفها اتصالا عبر الأقمار الاصطناعية

كشفت شركة صناعة الشرائح الإلكترونية كوالكوم عن منتج جديد يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد الاتصال بالأقمار الصناعية، وذلك على نحو يتفوق على الميزة التي توفرها آبل لمستخدمي هواتف آيفون 14.

وبموجب الشراكة التي أبرمتها كوالكوم مع شركة الأقمار الصناعية إريديوم (Iridium)، فإنه يمكن إضافة المنتج المسمى، سنابدراجون ستالايت (Snapdragon Satellite) إلى هواتف أندرويد والأجهزة الأخرى لدعم الاتصالات الثنائية الاتجاه عبر أقمار إريديوم الصناعية.

وتشمل الاستخدامات المحتملة خدمات الطوارئ (SOS)، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وتطبيقات المراسلة الأخرى ذات النطاق الترددي المنخفض في المناطق التي تقع خارج تغطية الاتصالات الأرضية، وحيث حصلت أقمار إريديوم على تراخيص للعمل.

وستُوجَّه أي رسائل طوارئ من خلال فرق الاستجابة التي تديرها شركة جارمين (Garmin) المتخصصة في تقنية (GPS) والشريكة لشركة إريديوم منذ مدة طويلة.

وفي وقت سابق، ترددت شائعات عن أن شركة إريديوم تعمل مع شركة آبل، التي أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن شراكة مع منافستها، جلوبال ستار (GlobalStar) لتقديم خدمات تقتصر حاليًا على الطوارئ (SOS).

المصدر: مواقع