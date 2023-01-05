موسكو تدعو كييف لإعلان وقف إطلاق النار وإعطاء المواطنين فرصة أداء طقوس عيد الميلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2023 - 18:58

موسكو تدعو كييف لإعلان وقف إطلاق النار وإعطاء المواطنين فرصة أداء طقوس عيد الميلاد

منذ 52 mins 5 January، 2023
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