الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2023 - 22:40
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الإمام السيد علي الخامنئي: توظيف نسائنا الحكيمات في مختلف مستويات صنع القرار موضوع يحظى بأهمية وعلينا أن نحقق ذلك
الإمام الخامنئي: نأمل أن نكون قادرين على التأثير على الرأي العام الغربي لأن المرأة في الغرب تعيش في المعاناة
الإمام الخامنئي: الحجاب بلا شك ضرورة شرعية وضعف الحجاب ليس عملاً صحيحاً لكنه لا يجعل ذلك الشخص خارج دائرة الدين والثورة
أمين مجلس صيانة الدستور آية الله جنتي: كل من كان لهم دور في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه سيدفعون بالتأكيد ثمن هذا العمل
آية الله جنتي: نشكر كل الأخوة في إيران والعراق ودول أخرى على إحيائهم ذكرى الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
وزير الخارجية الإيرانية: العمل المهين الذي قامت به مجلة فرنسية بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية لن يبقى دون رد حاسم
السفارة الإيرانية في باريس: على السلطات منع صحيفة "شارلي إبدو" من الاستمرار في اساءاتها لأن ذلك سيؤدي الى نتائج سيئة
الرئيس الأسد يلتقي وزير خارجية الإمارات في دمشق: العلاقات بين الجانبين تاريخية ومن الطبيعي أن تعود إلى عمقها
وزير خارجية الإمارات ينقل للرئيس الأسد تحيات رئيس الإمارات ونائبه ويؤكد دعم أبوظبي لإستقرار سوريا وسيادتها على أراضيها
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع سفير سوريا في موسكو بشار الجعفري تطورات الأوضاع في سوريا بما يتوافق مع وحدة البلاد
المرجع السيد علي السيستاني يدعو خلال لقائه وفداً من علماء الشيعة في افغانستان إلى اجتناب العنف في التعامل مع الحكومة
السيد السيستاني: على جميع المسلمين أن يقفوا الى جانب الشعب الافغاني ولايتركوه لوحده وألا يدخروا جهدا بتقديم المساعدة له
رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يلتقي وفد علماء أفغانستان: وحدة الأمة تتصدر أولوياتنا ونحرص على تقوية أواصر التعاون
السلطات الأمنية العراقية تعلن القبض على عدد من قياديي داعش بينهم "مسؤولة الحسبة" في قضاء الحويجة
أمين عام كتائب سيد الشهداء في العراق أمام مجلس الشورى الإسلامي الايراني: الحاج سليماني وضع أسس المدرسة الجهادية المتنقلة
السفير اليمني في سوريا: ستبقى اليمن وفية لمشروع الشهيد سليماني وكل شهداء محور الجهاد في الدفاع عن فلسطين والمقدسات
الملك الأردني يزور الإمارات ويبحث مع رئيسها محمد بن زايد آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه ويؤكدان على إدامة التنسيق
الحركة الأسيرة الفلسطينية تعلن أن الأسرى دخلوا في مرحلة التعبئة العامة في كافة المعتقلات من أجل الاعداد للمواجهة القادمة
الحركة الأسيرة توجه رسالة إلى غرفة عمليات المقاومة بأن تبقي سيفها حاضراً ومشرعاً لتسند ظهرها في هذه المعركة الحاسمة
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: تعزيز الجانب العسكري أولوية ويجب أن نتحلى باليقظة فنحن ننتظر عودة الحرب في أي وقت
المشاط: المرابطون في الجبهات وقاداتهم يخطون بثباتهم التاريخ الناصع لليمن ورجاله الذين لا يقبلون الذل والغزو والاحتلال
الجبهة الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال تعلن رفضها لصفقة بيع ميناء قشن بمحافظة المهرة لشركة وهمية تابعة لموالين للإمارات
اللجنة المنظمة في اليمن تدعو إلى خروج جماهيري كبير عصر الجمعة في مسيرة "الحصار حرب" تنديداً باستمرار العدوان
القضاء اليمني يستكمل إجراءات محاكمة خلايا إرهابية تعمل تحت إمرة دول العدوان وتدار من قبل الاستخبارات السعودية
روسيا تعلن أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" خلال رحلتها عبر الأطلسي والهندي والبحر المتوسط
الرئيس الروسي: منظومة "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليس لها نظير وقادرة على حماية أمن البلاد بشكل موثوق
الخارجية الروسية تعلن أن إيطاليا لا يمكن أن تكون وسيطا في الأزمة الأوكرانية لأنها تساعد نظام كييف وتتخذ موقفاً عدوانياً
الصحة العالمية تؤكد أن لا متحورات جديدة من كورونا في الصين وأن أغلب الحالات المسجلة هي بسلاستي "أوميكرون" و"بي إف 7"
مقتل 7 عناصر من داعش واعتقال 9 آخرين في عمليات أمنية للقوات الأفغانية في العاصمة كابل وولاية نيمروز جنوبي البلاد
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له
منذ 5 ساعة
4 January، 2023
الامارات
الرئيس الاسد
سورية
عبد الله بن زايد آل نهيان
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