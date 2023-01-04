الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2023 - 22:40

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له

منذ 5 ساعة 4 January، 2023
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