لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل (أ.ب) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 1 2023 - 21:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الإمام الخامنئي: القائد سليماني ومن خلال تعزيز المقاومة أعاد إحياء هذه الظاهرة المتنامية ضد الكيان الصهيوني ونفوذ اميركا
الإمام الخامنئي يشيد بتقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة وبإنجازات المقاومة في العراق وسوريا واليمن
الإمام الخامنئي: القائد سليماني تمكن من تعزيز اقتدار المقاومة من خلال الاعتماد على التسهيلات الداخلية لنفس الدول
الإمام الخامنئي: شهادة السيد حسن نصر الله باب كبير لفهم أهمية عمل الشهيد سليماني في إحياء معركة المقاومة
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: العدو لا يزال مستيقظاً وعلينا الحذر من الغفلة وأن نستغل كل الطاقات لرفد الجبهات
المشاط: رهانات العدو فشلت في جر الحرب إلى وسط اليمن ومن المؤسف أن يأتي من لا تاريخ له لاحتلال بلدنا الذي أنشأ الحضارات
قتلى وجرحى إثر انفجار مستودع للذخيرة داخل معسكر للجماعات المسلحة المتحالفة مع الإمارات في منطقة العريش بمدينة عدن
مؤسسات حقوقية فلسطينية: الإحتلال اعتقل 7000 فلسطيني من الضفة وغزة خلال العام الماضي من بينهم 882 طفلاً و172 امرأة
السيسي ونتنياهو يبحثان في إتصال هاتفي التطورات الدولية ويتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة
وزارة الدفاع الروسية تعلن أن الجيش سيشارك في 9 مناورات عسكرية دولية خلال عام 2023 كجزء من التعاون العسكري الدولي
فرنسا تدعو دول أوروبا إلى إجراء اختبارات للمسافرين الصينيين للكشف عن فيروس كورونا بعد فشلهم في الإتفاق على مسار مشترك
رئيسة تايوان: الحرب ليست خياراً لحل المشكلات والسلام في المنطقة مسؤولية الجميع ومستعدون لمساعدة الصين للتعامل مع كورونا
باكستان تعلن أنها تبادلت مع نيودلهي قائمة بالمنشآت والمرافق النووية الموجودة لديهما بموجب اتفاق بين الجانبين منذ 1988
القوات الحكومية الصومالية بالتعاون مع المقاومة الشعبية تستعيد السيطرة على مدينة مسجواي وسط البلاد من حركة الشباب
أفغانستان: 14 قتيلا و18 جريحا جراء تفجير عند مدخل المطار العسكري وسط العاصمة كابول
لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل (أ.ب)
منذ 1 ساعة
1 January، 2023
لولا دا سيلفا
التعليقات
ذات صلة
سبوتنيك : توقيف شخص مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
البرازيل.. لولا يعلن عن 16 وزيرا بحكومته المقبلة
البرازيل: فريق الرئيس المنتخب دا سيلفا يباشر تسلّم السلطة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}