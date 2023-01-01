لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل (أ.ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2023 - 21:36

لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل (أ.ب)

منذ 1 ساعة 1 January، 2023
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