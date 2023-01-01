“مناورات ذو الفقار 1401″…نجاح منظومة “مرصاد” الصاروخية لتدمير المسيرات المهاجمة

وخلال هذه المرحلة من مناورات ذو الفقار 1401، تحديداً خلال العملية الليلية، “رصد رادار أنظمة مرصاد الصاروخية التكتيكية المسيرات الهجومية في دور قوة معادية كانت تهدف إلى الاقتراب من المجال الجوي الإيراني من الجانب البحري على مسافة 150 كيلومتراً وعلى ارتفاع 25 ألف قدم وبالتنسيق مع شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، تم أساقط المسيرات الهجومية بإطلاق صاروخ”.

وتعتبر أنظمة مرصاد الصاروخية، انظمة متنقلة التي زادت قدرتها على الكشف من 110 كم إلى 150 كم، وباستخدام أحدث التقنيات، فإنها تتمتع بدقة تشغيلية عالية واستمرارية وتدمر الأهداف عن بعد 40 كم.

كما أن الأنظمة المذكورة لديها القدرة على الانتشار في أقل من 7 دقائق وتغيير موقعها في نفس الفترة الزمنية بعد إطلاق الصاروخ.

لمناورات “ذو الفقار 1401” المشتركة للجيش الإيراني هذا وانطلقت المرحلة العملية، صباح الجمعة، من شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي. وتجري المناورات لأهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.