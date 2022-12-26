الشيخ قاسم : حزب الله يسعى لإنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت.. ونشدد على الحوار والنقاش لإنجاز هذا الإستحقاق

أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن”حزب الله يسعى لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت”، مشيراً إلى أن”تنوع المجلس النيابي هو أحد الأسباب التي تجعل هذا الملف يتطلب الدقة والإتفاق بين الكتل ولأجل ذلك نشدد على الحوار والنقاش لإنجاز هذا الإستحقاق”.

وفي مقابلة خاصة مع إذاعة النور حول مقاربة حزب الله لأحداث العام 2022 ضمن برنامج “السياسة اليوم” ذَكَّرَ الشيخ قاسم بأن الرئيس يجب أن يكون لديه مواصفات هي: أن يكون مجرَّباً بالسياسة وقادراً على التواصل مع الجميع داخلياً وخارجياً وتكون أولويته الإنقاذ الإقتصادي وأن لا ينحاز ولا يَستفز أحداً ولا يخضع للإملاءات الخارجية.

ولفت سماحته إلى أن”طبيعة مجلس النواب الحالي منقسمة بشكل كبير وهي على عدة آراء واتجاهات وهذا ما يصعّب مهمة انتخاب الرئيس، مشيراً إلى أن الخيار الداخلي لانتخاب الرئيس له أولوية وهو المُرَجّح وبالتالي طابع الإنتخابات داخلي أكثر منه خارجي”.

وحول ما يحكى عن مبادرة قطرية قال الشيخ قاسم: “لم يتحدث إلينا أحد عن ذلك وقرأنا في الإعلام عن لقاء فرنسي – سعودي – أميركي حول لبنان”، داعياً البعض إلى عدم الرهان على تقارب إقليمي ينعكس على الداخل مع التذكير بأن أي تقارب من هذا النوع يساهم في تخفيف التشنجات والمشاكل في لبنان والمنطقة.

واشار الشيخ قاسم إلى أن”اللقاءات السعودية – الإيرانية ما زالت في مراحلها الأولى وهدفها المركزي ترتيب هذه العلاقة ولا كلام لا عن لبنان ولا اليمن ولا سوريا، وقال الشيخ قاسم: “نحن لا نعلن عمَّن ندعم ترشيحه الآن لأننا نريد أن نترك الفرصة متاحة لنقاش هادئ في مقابل المناورة التي يتبعها الآخرون”، مشدداً على أن المقاومة لا تحتاج إلى حماية من أحد لأنها هي التي تحمي لبنان، متمنياً أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة حوار ونقاش لإنجاز استحقاق الرئاسة”.

ولفت الشيخ قاسم إلى أن”الرئيس العماد ميشال عون واجه صعوبات إستثنائية لم يواجهها رؤساء سابقون منها الهجمة الأميركية على لبنان لتغيير الإتجاه السياسي للبلد إضافة إلى وباء كورونا ووجود النازحين السوريين والتظاهرات في 17تشرين 2019 والتدهور الإقتصادي في البلاد، وأشار سماحته إلى أننا اليوم أمام خيار جديد وظروف جديدة ولننتظر أي رئيس سيأتي وعلى أساس ذلك نستطيع أن نقيِّم إذا ما كانت المرحلة المقبلة ستكون أفضل أم لا”.

وحول الإصلاح الإقتصادي قال الشيخ قاسم: “إن هذا الأمر يتحقق عندما يكون هناك إرادة واضحة من قبل الجميع”، متسائلاً: هل يمكن أن يحصل إنقاذ إقتصادي من دون رئيس للجمهورية؟ مشدداً على ضرورة أن نسرّع الأمور لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة لنتقدم إلى الأمام.

وبخصوص العلاقة مع التيار الوطني الحر رأى سماحته أنَّ”الطرفين مقتنعان بأن هذا التفاهم فيه مصلحة للبنان وللطرفين”، معتبراً أن”الأمور ستعود إلى مجاريها بطريقة من الطرق”، وقال: “لدينا حرص على هذه العلاقة والتواصل موجود”، موضحاً أن”مشاركة حزب الله في اجتماع الحكومة كان محض اهتمام بأمور ومشاكل الناس”.

الشيخ قاسم رأى أن” تحالفات حزب الله الداخلية واضحة وقد ساهمت في إنجاز الإنتخابات في موعدها وترسيم الحدود البحرية، لكن في الموضوع الإقتصادي هناك تباين مع الحلفاء والأطراف الأخرى، مشدداً على أن حزب الله يفعل ما يمكن فعله لكن لا يستطيع التأثير والضغط أكثر من ذلك، مؤكداً أن حزب الله لن يقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

واضاف أن”نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة فاجأت كثيرين في لبنان حيث كانت هناك مراهنة على تراجع شعبية حزب الله وخسارته لكن النتيجة كانت صادمة لأن كتلة الوفاء للمقاومة زادت نائبين في بعلبك وجبيل وأصبحت 15 نائباً كما أن نسبة الأصوات كانت أعلى من عام 2018″.

وشدد سماحته على أن”حزب الله يمثل في المجلس النيابي ثقلاً وازناً فيما البعض لم يحقق أي نتائج تذكر، لافتاً إلى أنه في الشؤون الداخلية السياسية اللبنانية لا أكثرية ثابتة وكل موقف يحتاج إلى تقاطع في القناعات”.

الشيخ قاسم أكد ضرورة إستكمال خطوة ترسيم الحدود البحرية بخطوات التنقيب والإستخراج لما فيه مصلحة لبنان، مشدداً على أن كل ما سيحصل في المستقبل سيكون تحت عين المقاومة، معتبراً أن لا علاقة لاستخراج النفط بموضوع إنتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المقاومة متمسكة بمعادلاتها في موضوع ثروات لبنان حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة.

وفيما يتعلق بحادثة العاقبية أكد الشيخ قاسم أنها موضعية لا تبعية ولا هدف سياسيا منها وهي “بنت ساعتها”، مشيراً إلى أنه لا بد من استكمال التحقيق فيها حتى لا تتكرر.

ورأى أن”الأربعين ربيعاً التي احتفل بها حزب الله كانت مليئة بالأعمال والإنجازات، وأنّ التطور الأهم أن حزب الله أوجد بصمة مميزة في تاريخ لبنان وفي المنطقة مع بقاء فلسطين في مقدمة الأولويات”.

وهنأ الشيخ قاسم المسيحيين والمسلمين والعالم أجمع بولادة السيد المسيح عليه السلام الذي حمل منظومة القيم الإلهية التي نحتاج أن نثبتها أمام الأعاصير والتحديات.

المصدر: اذاعة النور