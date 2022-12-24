عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم 24-12-2022

العناوين

البناء:

باريس تنزف من الخاصرة الكردية… وترجيح الرسائل الأميركية للانضباط بوجه روسيا بوحبيب يبشر بإيجابية أميركية في ملفي النازحين والكهرباء… والعقدة أوروبية!

باسيل يقطف ثمار الموقف من الحكومة على جبهة جنبلاط… فمن يوقع المراسيم؟

الجمهورية:

اللبنانيون يعيِّدون في العتمة ..

الأخبار:

قائد أمني للمطار بمواصفات أميركية



النهار:

الضغوط الدولية نحو التصعيد بعد رأس السنة

الديار:

ميلاد اللبنانيين: دولار يُلامس الـ ٤٦ ألفاً ونكايات تُوقف جرعات الأوكسيجين

الاسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال مصدر مالي إن سعر الصرف سوف يسجل تحسناً خلال الربع الأول من العام المقبل لتراجع الاستيراد أكثر من 75% لأن المخازن قد امتلأت بالبضائع لسنة كاملة للاستفادة من فارق الدولار الجمركي.

ـ خفايا

قال خبير في الأمن الأوروبي إن ما شهدته باريس قد يكون عينة اختبارية لما ستشهده أوروبا كلما حاولت الابتعاد عن السياسات الأميركية ولم يستبعد استخدام كل أنواع النزاعات العرقية والدينية كغطاء لعمليات مشابهة توصل الرسالة المشفرة.

صحيفة الجمهورية

ـ لم تخلُ مداخلات بعض رجال الأعمال في مؤتمر إقتصادي رعاه رئيس الحكومة أخيراً من انتقادات قاسية ولاذعة للمصارف.

ـ تجري في الكواليس مشاورات لإيجاد مخارج تؤمّن سير المرفق العام في بعض المواقع التي يطاولها الشغور.

صحيفة اللواء

يدور تباين بين نائب رئيس الحكومة ووزير سيادي، على خلفية نقاط قيد التداول تتعلق بمشروع موازنة العام 2023.

طلب رئيس تكتل بارز من النواب الطامحين، الابتعاد عن دائرة الضوء والتصريحات، في ما خص العلاقة مع قوى نافذة في السلطة!