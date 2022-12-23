الكرملين يؤكد إحراز تقدم كبير في عملية نزع السلاح الأوكراني

رأى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي أحرز تقدما في مسألة نزع السلاح من نظام كييف. وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال ما إذا كان قد تم تحقيق هدف من أهداف العملية العسكرية الخاصة، أنه “يمكن القول أن هناك تقدماً كبيراً على طريق نزع سلاح أوكرانيا”.

وأشار إلى أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح أن مخزون الأسلحة في نظام كييف قد انتهى تقريبا”.

وكان الرئيس الروسي قد أكد أن الأسلحة والذخيرة لدى أوكرانيا “ستنفد قريبا، وبالتالي كييف ستعتمد كلياً على المساعدات الغربية”.

وقال بوتين أيضا إن “الجيش الروسي دمر الكثير من المعدات السوفيتية الصنع التابعة للقوات الأوكرانية”، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، فإن “مخزونات الأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفيتي الموجودة لدى الدول الأوروبية (دول حلف وارسو السابق)، والتي يتم نقلها إلى كييف تقترب أيضا من النفاد”.

المصدر: روسيا اليوم