خطوات بسيطة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة فقط

نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعاً في فصل الشتاء، لكن يمكنك التخلص منها بسرعة باتباع مجموعة من النصائح، منها الحصول على قسط كبير من الراحة والبقاء رطبًا، وهناك طرق أخرى غير معتادة لمحاربة سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع جريدة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقاً للدكتور سيمون كلارك، خبير الأمراض المعدية في جامعة ريدينج البريطانية، فإن الحمام الدافئ يمكن أن يخفف الأوجاع والآلام في الجسم، وهي واحدة من الآثار الجانبية السيئة لنزلات البرد، كما يمكن للبقاء دافئًا أن يساعد في الواقع في تقليل أعراض البرد.

وأوضح أنه : “إذا كنت تشعر بالبرد وتحتاج إلى رفع درجة حرارة جسمك، فإن الاستحمام هو إحدى طرق القيام بذلك”.

لا يقتصر الأمر على تدفئة جسمك فحسب ، بل يعمل البخار الموجود في الحمام أيضًا على تنظيف الجيوب الأنفية الملتصقة بجعل المخاط أرق هذا يسمح لها بالتجفيف بشكل أسهل.

ويمكن ملء وعاء مليء بالماء الساخن واستنشاق البخار للحصول على نفس الفوائد.إذا كنت تتنفس بعمق من وعاء من الماء ، فيمكن أن يجعل المخاط أرق ويساعد على تصريفه بشكل أفضل قليلا”.

كما أن الماء الساخن في الحمام يزيد من تدفق الدم ، مما يريح عضلاتك ويهدئها – ويخفف عنك الآلام والأوجاع.

-اذهب في نزهة سريعة

قال الخبراء إن المشي والحصول على بعض الهواء النقي مفيد دائمًا لصحتك.

وبحسب مايو كلينيك، وهي مركز أبحاث طبي أمريكي، إن ممارسة الرياضة قد تخفف مؤقتًا من انسداد أنفك عن طريق فتح الممرات الأنفية.

يجب أن تتجنب الاتصال بالآخرين حتى تشعر بتحسن.

تعمل التمارين المنتظمة على تعزيز نظام المناعة لديك بمرور الوقت أيضًا ، مما قد يساعدك على المدى الطويل.

-أكل الكاري

تناول الطعام الحار يجعلك تشعر ببعض الانتعاش أحد أسباب ذلك قد يكون لأن التوابل تهيج الشعب الهوائية مما يؤدي إلى فتحها.

إنه يفتح أنفك ويسمح لك بالتنفس بسهولة كما يساعد على إفراز اللعاب ، ويقلل السعال وأعراض التهاب الحلق.

الكاري مليء بالفيتامينات المضادة للفيروسات.

تحتوي المكونات مثل الثوم والزنجبيل ، التي تُضاف لإعطاء الأطباق دفعة إضافية ، بوفرة في الزنك ، مما قد يساعد في محاربة فيروس الأنف الذي يسبب العديد من نزلات البرد.

-المشروبات الساخنة

وجدت دراسة جديدة، في مجلة Rhinology ، أن المشروب الساخن يوفر راحة فورية من سيلان الأنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبرد والتعب لكن تناول مشروب في درجة حرارة الغرفة يخفف فقط أعراض سيلان الأنف والسعال والعطس أي مشروب ساخن ولذيذ سيخفف معظم أعراض نزلات البرد ، وخاصة التهاب الحلق والسعال.

خطوات بسيطة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة فقط

نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعاً في فصل الشتاء، لكن يمكنك التخلص منها بسرعة باتباع مجموعة من النصائح، منها الحصول على قسط كبير من الراحة والبقاء رطبًا، وهناك طرق أخرى غير معتادة لمحاربة سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع جريدة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقاً للدكتور سيمون كلارك، خبير الأمراض المعدية في جامعة ريدينج البريطانية، فإن الحمام الدافئ يمكن أن يخفف الأوجاع والآلام في الجسم، وهي واحدة من الآثار الجانبية السيئة لنزلات البرد، كما يمكن للبقاء دافئًا أن يساعد في الواقع في تقليل أعراض البرد.

وأوضح أنه : “إذا كنت تشعر بالبرد وتحتاج إلى رفع درجة حرارة جسمك، فإن الاستحمام هو إحدى طرق القيام بذلك”.

لا يقتصر الأمر على تدفئة جسمك فحسب ، بل يعمل البخار الموجود في الحمام أيضًا على تنظيف الجيوب الأنفية الملتصقة بجعل المخاط أرق هذا يسمح لها بالتجفيف بشكل أسهل.

ويمكن ملء وعاء مليء بالماء الساخن واستنشاق البخار للحصول على نفس الفوائد.إذا كنت تتنفس بعمق من وعاء من الماء ، فيمكن أن يجعل المخاط أرق ويساعد على تصريفه بشكل أفضل قليلا”.

كما أن الماء الساخن في الحمام يزيد من تدفق الدم ، مما يريح عضلاتك ويهدئها – ويخفف عنك الآلام والأوجاع.

-اذهب في نزهة سريعة

قال الخبراء إن المشي والحصول على بعض الهواء النقي مفيد دائمًا لصحتك.

وبحسب مايو كلينيك، وهي مركز أبحاث طبي أمريكي، إن ممارسة الرياضة قد تخفف مؤقتًا من انسداد أنفك عن طريق فتح الممرات الأنفية.

يجب أن تتجنب الاتصال بالآخرين حتى تشعر بتحسن.

تعمل التمارين المنتظمة على تعزيز نظام المناعة لديك بمرور الوقت أيضًا ، مما قد يساعدك على المدى الطويل.

-أكل الكاري

تناول الطعام الحار يجعلك تشعر ببعض الانتعاش أحد أسباب ذلك قد يكون لأن التوابل تهيج الشعب الهوائية مما يؤدي إلى فتحها.

إنه يفتح أنفك ويسمح لك بالتنفس بسهولة كما يساعد على إفراز اللعاب ، ويقلل السعال وأعراض التهاب الحلق.

الكاري مليء بالفيتامينات المضادة للفيروسات.

تحتوي المكونات مثل الثوم والزنجبيل ، التي تُضاف لإعطاء الأطباق دفعة إضافية ، بوفرة في الزنك ، مما قد يساعد في محاربة فيروس الأنف الذي يسبب العديد من نزلات البرد.

-المشروبات الساخنة

وجدت دراسة جديدة، في مجلة Rhinology ، أن المشروب الساخن يوفر راحة فورية من سيلان الأنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبرد والتعب لكن تناول مشروب في درجة حرارة الغرفة يخفف فقط أعراض سيلان الأنف والسعال والعطس أي مشروب ساخن ولذيذ سيخفف معظم أعراض نزلات البرد ، وخاصة التهاب الحلق والسعال.

خطوات بسيطة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة فقط

نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعاً في فصل الشتاء، لكن يمكنك التخلص منها بسرعة باتباع مجموعة من النصائح، منها الحصول على قسط كبير من الراحة والبقاء رطبًا، وهناك طرق أخرى غير معتادة لمحاربة سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع جريدة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقاً للدكتور سيمون كلارك، خبير الأمراض المعدية في جامعة ريدينج البريطانية، فإن الحمام الدافئ يمكن أن يخفف الأوجاع والآلام في الجسم، وهي واحدة من الآثار الجانبية السيئة لنزلات البرد، كما يمكن للبقاء دافئًا أن يساعد في الواقع في تقليل أعراض البرد.

وأوضح أنه : “إذا كنت تشعر بالبرد وتحتاج إلى رفع درجة حرارة جسمك، فإن الاستحمام هو إحدى طرق القيام بذلك”.

لا يقتصر الأمر على تدفئة جسمك فحسب ، بل يعمل البخار الموجود في الحمام أيضًا على تنظيف الجيوب الأنفية الملتصقة بجعل المخاط أرق هذا يسمح لها بالتجفيف بشكل أسهل.

ويمكن ملء وعاء مليء بالماء الساخن واستنشاق البخار للحصول على نفس الفوائد.إذا كنت تتنفس بعمق من وعاء من الماء ، فيمكن أن يجعل المخاط أرق ويساعد على تصريفه بشكل أفضل قليلا”.

كما أن الماء الساخن في الحمام يزيد من تدفق الدم ، مما يريح عضلاتك ويهدئها – ويخفف عنك الآلام والأوجاع.

-اذهب في نزهة سريعة

قال الخبراء إن المشي والحصول على بعض الهواء النقي مفيد دائمًا لصحتك.

وبحسب مايو كلينيك، وهي مركز أبحاث طبي أمريكي، إن ممارسة الرياضة قد تخفف مؤقتًا من انسداد أنفك عن طريق فتح الممرات الأنفية.

يجب أن تتجنب الاتصال بالآخرين حتى تشعر بتحسن.

تعمل التمارين المنتظمة على تعزيز نظام المناعة لديك بمرور الوقت أيضًا ، مما قد يساعدك على المدى الطويل.

-أكل الكاري

تناول الطعام الحار يجعلك تشعر ببعض الانتعاش أحد أسباب ذلك قد يكون لأن التوابل تهيج الشعب الهوائية مما يؤدي إلى فتحها.

إنه يفتح أنفك ويسمح لك بالتنفس بسهولة كما يساعد على إفراز اللعاب ، ويقلل السعال وأعراض التهاب الحلق.

الكاري مليء بالفيتامينات المضادة للفيروسات.

تحتوي المكونات مثل الثوم والزنجبيل ، التي تُضاف لإعطاء الأطباق دفعة إضافية ، بوفرة في الزنك ، مما قد يساعد في محاربة فيروس الأنف الذي يسبب العديد من نزلات البرد.

-المشروبات الساخنة

وجدت دراسة جديدة، في مجلة Rhinology ، أن المشروب الساخن يوفر راحة فورية من سيلان الأنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبرد والتعب لكن تناول مشروب في درجة حرارة الغرفة يخفف فقط أعراض سيلان الأنف والسعال والعطس أي مشروب ساخن ولذيذ سيخفف معظم أعراض نزلات البرد ، وخاصة التهاب الحلق والسعال.

المصدر: مواقع