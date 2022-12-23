البرازيل.. لولا يعلن عن 16 وزيرا بحكومته المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2022 - 10:46

البرازيل.. لولا يعلن عن 16 وزيرا بحكومته المقبلة

منذ 1 ساعة 23 December، 2022
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أخبار دولية - البرازيل

قدم الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، العديد من الوزراء بحكومته المستقبلية في برازيليا أمس الخميس.

وقال لولا وهو يقدم 16 من أعضاء حكومته، إن نائب الرئيس المستقبلي جيرالدو ألكمين سيتولى وزارة الصناعة والتجارة.

ومن المقرر أن تتولي أنيل فرانكو، شقيقة ماريل فرانكو، رئيس البلدية الذي قتلته قوات شبه عسكرية، وزارة المجموعات العرقية.

وقال لولا: “نحاول أن نشكل حكومة تمثل القوى السياسية التي خاضت معنا الحملة الانتخابية بأقصى صورة ممكنة”.

ودعا الوزراء المستقبليين إلى وضع تنوع السكان البرازيليين في اعتبارهم في أماكن مسؤولياتهم.

وأعلن لولا تعيين أصحاب المناصب العليا بالدولة في وقت سابق.

ومن المقرر أن يتولى فرناندو حداد، الذي كان مرشحا للرئاسة في 2018، وزارة الاقتصاد، فيما ستكون وزارة الخارجية من نصيب الدبلوماسي ماورو فييرا، ووزارة الثقافة للمغنية مارجريتش مينيزيس.

والرئيس المنتخب لا يزال يجري محادثات بشأن تعيين وزير التخطيط.

المصدر: وكالات

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