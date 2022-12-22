قالت مؤسسةُ القلبُ الألمانية إن قلةَ النوم تؤذيَ القلب وتَرفَعُ خطر الإصابةِ بارتفاعِ ضغطِ الدمِ الذي يَرفعُ بدورهِ خطرِ الإصابةِ بأمراضِ القلبِ والأوعيةِ الدموية.

وأوضحت المؤسسةُ أن قلةَ النوم تؤدي إلى حدوثِ عملياتٍ التهابية في الجسم؛ إذ تتشكلُ جزيئاتِ الأكسجين العدوانية التي تهاجمُ الخلايا والأنسجة؛ مما يؤدي إلى الإصابةِ بتصلبِ الشرايين، وهو أحدُ الأسبابِ الرئيسية للعديدِ من أمراضِ القلب والأوعيةِ الدموية.

وبالإضافةِ إلى مشاكلِ القلب، تؤدي قلةُ النومِ أيضاً إلى التعبِ والإرهاق وضعف التركيز والعصبيةِ وسرعةُ الاستثارة.

ولتجنبِ هذه المتاعب، ينبغي الحرصُ على أخذِ قسطٍ كافٍ من النومِ بمعدلٍ لا يقلُ عن ستِ ساعاتٍ ليلاً.

قلة النوم تؤذي قلبك وتسبب في العديد من المشاكل الصحة

قالت مؤسسةُ القلبُ الألمانية إن قلةَ النوم تؤذيَ القلب وتَرفَعُ خطر الإصابةِ بارتفاعِ ضغطِ الدمِ الذي يَرفعُ بدورهِ خطرِ الإصابةِ بأمراضِ القلبِ والأوعيةِ الدموية.

وأوضحت المؤسسةُ أن قلةَ النوم تؤدي إلى حدوثِ عملياتٍ التهابية في الجسم؛ إذ تتشكلُ جزيئاتِ الأكسجين العدوانية التي تهاجمُ الخلايا والأنسجة؛ مما يؤدي إلى الإصابةِ بتصلبِ الشرايين، وهو أحدُ الأسبابِ الرئيسية للعديدِ من أمراضِ القلب والأوعيةِ الدموية.

وبالإضافةِ إلى مشاكلِ القلب، تؤدي قلةُ النومِ أيضاً إلى التعبِ والإرهاق وضعف التركيز والعصبيةِ وسرعةُ الاستثارة.

ولتجنبِ هذه المتاعب، ينبغي الحرصُ على أخذِ قسطٍ كافٍ من النومِ بمعدلٍ لا يقلُ عن ستِ ساعاتٍ ليلاً.

المصدر: مواقع