هنأ رئيس حركة” الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق الثلاثاء المفتي الشيخ زيد بكار زكريا لانتخابه مفتيا لعكار، وتمنى له “التوفيق والسداد في مهمته الجديدة”، وابدى “استعداده للتعاون معه لما فيه خير اهلنا في عكار”.

وطالب الشيخ عبد الرزاق “بالتعالي عن الخلافات والتلاقي وتوحيد الصف والكلمة لمواجهة التحديات والازمات التي يمر بها الوطن”، مباركا “لاصحاب السماحة الذين تم انتخابهم لمركز الإفتاء في لبنان”، ومتمنيا لهم “التوفيق والنجاح في عملهم”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق “لحوار جدي يحصن البلد ويحمي وحدته الوطنية والاسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام