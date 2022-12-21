الحجيري بذكرى استشهاد سمير القنطار: المقاومة تتوقد شعلتها في لبنان وفلسطين

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ملحم الحجيري في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد سمير القنطار على أيدي العدو الإسرائيلي أن “سمير القنطار يحتل حيزا كبيرا في وجداننا ووعينا الثوري وفي ذاكرتنا وفي الهامنا”، وتابع “عندما نتحدث عنه إنما نتحدث عن فلسطين وثورتها وملاحم بطولاتها وتاريخها ومستقبلها، كيف لا وهو الذي هتك أسرار الشجاعة وأعطى حريته ودمه الزاكي وهجا لها، فكان دوما وأبدا في لهيب حرب تحريرها من ربق الاحتلال الصهيوني وقد وعى مبكرا ومنذ ان تفتحت بواكير نضاله، خطر المشروع الصهيوني على أمة العرب”.

وأضاف الحجيري “هكذا آمن الشهيد الكبير سمير القنطار، فمشى الى شهادته دون وجل وبلا تردد، فدائيا ومقاوما وبطلا وقائدا لعملية جمال عبد الناصر البطولية وجريحا وعميدا للأسرى العرب في سجون العدو، واسيرا محررا أبى التقاعد النضالي، مواصلا مسيرة نضاله ضد الصهاينة بشراسة وصلابة وعناد، وبقي مشروع شهيد دائم”، وقال “إننا نسير على هديه وستبقى فلسطين بوصلة نضالنا القومي وقضيتنا المركزية”.

وحيا الحجيري “الشهيد القنطار في ذكرى استشهاده، نحيي شهادته والشهادة حظوة كرام البشر، وبالرغم من الظلام الدامس الذي يلف أمتنا العربية الغارقة في وحول الفتن وحروب الإبادة التي تشن عليها والحصار، وهرولة بعض دولها الى التطبيع والسلام مع عدو الأمة ومحاولة اختلاق اعداء جدد”، وأكد ان “المقاومة التي تتوقد منارتها وشعلتها في لبنان وفلسطين برجالها وعرين أسودها وانتفاضاتها وأسراها وبشهدائها الذين يشتعلون في ضمير فلسطين لتبقى فلسطين كلها بدايات تؤذن لفجر تحريرها القادم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام