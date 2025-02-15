الحجيري استنكر الاعتداء الاعتصام السلمي في طريق المطار: قرار سلطوي هدفه ترهيب أهل المقاومة

استنكر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ملحم الحجيري في بيان له السبت الاعتداء على الاعتصام السلمي في طريق مطار بيروت. ورأى في ذلك “قرارا سياسيا سلطويا هدفه ترهيب أهل المقاومة وبيئتها”.

وقال الحجيري إن “ما يجري من تسارع للأحداث منذ قرار الحكومة بمنع هبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت رضوخاً لأوامر إسرائيلية وأميركية ومحاولة المس بمكون لبناني، مؤشرٌ خطير ولعبٌ بالنار من قبل السلطة وبعض الداخل اللبناني وتصعيد يدفع الأمور باتجاه فتنة داخليه تريدها أميركا والعدو”.

وأضاف الحجيري ان “ما جرى اليوم من اعتداء على معتصمين سلميين على طريق المطار يصب في إطار ما ذكرناه وليس فقط تضييقا على حرية الرأي والتعبير، وأيضا محاولات يائسة وفاشلة داخلياً وخارجياً لتخريب يوم الزحف العظيم ليوم الاستشهاد العظيم وتشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله وعبثا يحاولون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام