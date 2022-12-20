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December 20 2022 - 18:02

تقرير مصور | الضفة الغربية تشيع شهيد الاسر ناصر ابو حميد

منذ 1 ساعة 20 December، 2022
الشهيد الاسير ناصر ابو حميد
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

استُشهد الأسيرُ الفلسطيني ناصر أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة جراءَ سياسةِ الإهمالِ الطِبيِّ المُتعمَّدِ التي تتَّبِعُها إدارةُ سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الأسرى المرضى، بحَسَبِ ما أَعلنت هيئةُ شؤون الاسرى والمحررين.

وحَمَّلتِ الهيئةُ حكومةَ الاحتلال الإسرائيلي المسؤوليةَ الكاملةَ عن جريمة استشهاد الأسير أبو حميد ، مُطالِبةً العالَمَ والمجتمعَ الدّوليَّ بوقفِ المجزرة الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

هذا  ويَعُمُّ الاضرابُ  مُختلِفَ مناطقِ الضفة الغربية.

المصدر: قناة المنار

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