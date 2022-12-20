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December 20 2022 - 12:52

ارتفاع أسعار النفط

منذ 2 ساعة 20 December، 2022
Neft Prices aa
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 61 سنتاً، أي 0.8 بالمئة لتصل إلى 80.40 دولاراً للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً، أي 0.9 بالمئة إلى 75.84 دولاراً للبرميل.
وتلقى السوق دعماً من الخطة الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي، بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.

المصدر: رويترز

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