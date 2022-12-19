عشرات الجرحى جراء تعرض طائرة ركاب لاضطرابات جوية شديدة قرب هاواي الأمريكية

أصيب نحو 36 شخصا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة الأحد أثناء توجهها إلى هونولولو.

وأعلنت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو أن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصا وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم.

وأضافت أن تسعة آخرين في حالة مستقرة وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

وصرحت راكبة، تدعى كايلي رييس، بأن والدتها كانت قد جلست لتوها عندما تعرضت الطائرة للاهتزاز، وحيث أنها لم تكن قد ربطت حزام الأمان بعد، فقد طارت إلى أعلى وارتطمت بالسقف.

وقالت شركة الطيران في بيان عبر “تويتر” إن الرحلة التي كانت متجهة من فينيكس (ولاية أريزونا) إلى هونولولو “واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان في هونولولو الساعة 10:50 صباح اليوم (الأحد)”.

وأضافت “تم توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الطفيفة بينما تم نقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية”.

وقال متحدث باسم شركة الطيران إن الطائرة وهي من طراز “إيرباص إيه330” كانت تقل 278 راكبا و10 من أفراد الطاقم عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.

المصدر: وكالات