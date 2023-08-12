ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 12 2023 - 08:44

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا

منذ 2 ساعة 12 August، 2023
Forest Fires Hawai1
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أكدت السلطات المحلية في جزر هاواي الأمريكية أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في المنطقة بلغت 67 قتيلا.
وأشارت سلطات مقاطعة هاواي التي اجتاحتها الحرائق، إلى أنها لم تتمكن من السيطرة على الحريق بعد.
يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار “دورا”.
وقد التهمت النيران عددا من المراكز الأهلية، بما فيها مدينة لاهاينا السياحية.
وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان المحليين، وأغلقت الطرق وأوقفت حركة المرور.
وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن كافة الأجهزة الفدرالية في هاواي بالمشاركة في إطفاء الحرائق. ويشارك في عمليات الإغاثة الحرس الوطني الأمريكي.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة