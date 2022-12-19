مراسل المنار: سقوط قنبلة مضيئة اطلقها العدو بين بلدتي الضهيرة‬ وعلما الشعب‬ أثناء الإشتباه بالتسلل عبر الحدود ما أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2022 - 00:52

مراسل المنار: سقوط قنبلة مضيئة اطلقها العدو بين بلدتي الضهيرة‬ وعلما الشعب‬ أثناء الإشتباه بالتسلل عبر الحدود ما أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة

منذ 3 ساعة 18 December، 2022
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