قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

أعلن الضابط بقوات جمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو أن “الجيش الأوكراني فتح النيران على سفاتوفو التابعة لهذه الجمهورية”، ووفقاً للمعلومات الأولية، “تسبب القصف بسقوط ضحايا بين المدنيين”.

وأضاف الضابط “تعرّض المركز السكني سفاتوفو صباح الجمعة لقصف دوري آخر من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وتم خلاله استخدام المدفعية من عيار 155 مم، ووفقاً للمعلومات الأولية فإن هناك إصابات بين المدنيين”.

وقالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، إن “اثنين من المدنيين قتلا خلال يوم أمس نتيجة قصف القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية وأصيب 13 آخرون بجروح”.

وتابعت القيادة في بيانها “خلال الـ24 ساعة الماضية، في الفترة من الساعة 08.00 يوم 15 كانون الأول/ديسمبر إلى الساعة 08.00 يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، لقي اثنان من المدنيين مصرعهما وأصيب 13 مدنياً آخر نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

من جانبه، أفادت قناة “RT” الروسية أن “القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وضواحيها خلال الـ24 ساعة الماضية بـ222 صاروخا من طراز غراد، وتسبب ذلك بسقوط قتيلين و 13 جريحاً من بينهم طفل واحد وإلحاق أضرار مادية بـ 30 بناء سكنيا و 18 مرفقا للبنى التحتية”.

المصدر: روسيا اليوم