بعد حادث اليونيفيل، الحاج وفيق صفا : لعدم إقحام حزب الله في الحادث

سقط قتيل من القوة الايرلندية في اليونيفيل في حادث وقع الليلةَ الماضيةَ في العاقبية خارج منطقة عمليّات اليونيفيل في جنوب لبنان، من جهته دعا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله” لعدم إقحام الحزب في الحادث”.

بدوره ،اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بقائد قوات اليونيفيلCAP اللواء أرولدو لاثارو وقدمَ فيه التعزية لقيادة اليونيفيل وللكتيبة الإيرلندية قيادةً وضباطاً وافراداً بوفاة أحد جنود القوة الدولية فجر اليوم، متمنياً للجرحى الشفاءَ العاجل.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابدى أسفه للحادث الذي تعرضت له الدورية الايرلندية التابعة لليونفيل مشدداً على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتحاشي تكرارِه مستقبلا.

واعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ادانتَها للحادث مشيرةً الى انها تتابعُ باهتمامٍ كبيرٍ مع السلطات ِ اللبنانيةِ المعنيةِ كافةً واليونيفيل التحقيقاتِ التي باشرتها للتمكنِ من محاسبةِ المسؤولين عنه.

كما عزّت قيادةُ الجيشِ بأحدِ عناصرِ الوحدةِ الإيرلندية، وتمنت لرفاقِه الثلاثةِ الجرحى الشفاءَ العاجل.

المصدر: قناة المنار