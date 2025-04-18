‏الحاج وفيق صفا: الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية ولا توجد قوة تستطيع نزع السلاح

أكد رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في حديث لإذاعة النور يوم الجمعة ان “كلمة نزع السلاح مش موجودة الا عالسوشيل ميديا والمحرضين”، وشدد على ان “الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية بعد انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها”.
ولفت صفا الى ان “الاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش اللبناني وحماية لبنان”، واضاف “لجمهور المقاومة أقول: كل ما تسمعوه هوبرات، لا تتأثروا بها”، واكد انه “لا توجد قوة تستطيع نزع السلاح”.
وقال صفا إن “التعيينات الأمنية والعسكرية جرت وتجري حسب ما يريده الثنائي حزب الله وحركة أمل”، وشدد على انه “لا يوجد استهداف للمكون الشيعي في مؤسسات الدولة”، وتابع “ثقوا بحزب الله وقيادته كما كنتم تثقون بسماحة السيد الشهيد حسن نصر الله”.
المصدر: اذاعة النور