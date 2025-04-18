‏الحاج وفيق صفا: الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية ولا توجد قوة تستطيع نزع السلاح

أكد رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج ‎وفيق صفا في حديث لإذاعة النور يوم الجمعة ان “كلمة نزع السلاح مش موجودة الا عالسوشيل ميديا والمحرضين”، وشدد على ان “الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية بعد انسحاب ‎إسرائيل ووقف اعتداءاتها”.

ولفت صفا الى ان “الاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش اللبناني وحماية لبنان”، واضاف “لجمهور ‎المقاومة أقول: كل ما تسمعوه هوبرات، لا تتأثروا بها”، واكد انه “لا توجد قوة تستطيع نزع السلاح”.

وقال صفا إن “التعيينات الأمنية والعسكرية جرت وتجري حسب ما يريده الثنائي ‎حزب الله وحركة أمل”، وشدد على انه “لا يوجد استهداف للمكون الشيعي في مؤسسات الدولة”، وتابع “ثقوا بحزب الله وقيادته كما كنتم تثقون بسماحة السيد ‎الشهيد حسن نصر الله”.

المصدر: اذاعة النور