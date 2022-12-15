مدير مرفأ بيروت: جاهزون لتوفير كل التسهيلات والتعاون مع كافة الجهات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2022 - 18:46

مدير مرفأ بيروت: جاهزون لتوفير كل التسهيلات والتعاون مع كافة الجهات

منذ 2 ساعة 15 December، 2022
عمر عيتاني
لبنان

أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني في حديث له الخميس ان “إدارة المرفأ ستكون في جهوزية تامة لتوفير كل التسهيلات المطلوبة وللتعاون مع كافة الجهات المعنية ضمن الاطر الممكنة”.

وقال عيتاني إنه “بعد توقف العمل في المرفأ والذي دام أياما عدة، على خلفية العطل الذي طرأ على نظام نجم لدى الجمارك وعودة الامور الى طبيعتها، فإن إدارة المرفأ ستكون في جهوزية تامة لتوفير كل التسهيلات المطلوبة وللتعاون مع كافة الجهات المعنية ضمن الاطر الممكنة، حتى لو تطلب ذلك العمل المتواصل على مدى 24 ساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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