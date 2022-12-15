الحرس الثوري الايراني يستولي على سفينة تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

وقال إنه “سیتم مصادرة جميع ممتلكات المتورطين في عمليات التهريب المنظم للوقود المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الحكومة بما في ذلك السفينة التي تم التهريب من خلالها بالإضافة إلى دفع الغرامات والسجن وذلك بموجب المادة 20 من قانون مكافحة تهريب البضائع”.

كما أشار إلى “تسليم الوقود المضبوط من السفينة المذكورة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية وفق الإجراءات القانونية وإعادته إلى دورة التوزيع القانونية”.