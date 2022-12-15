الجيش اللبناني عزى بجندي إيرلندي قضى بحادث سير

عزت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس بأحد عناصر الوحدة الإيرلندية، وتمنت لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل.

وقال البيان “تعرب قيادة الجيش عن تعازيها الحارة بأحد عناصر الوحدة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وتتمنى لرفاقه الثلاثة الجرحى والشفاء العاجل”، وتابع “هؤلاء الجنود، كما باقي رفاقهم، مثال للتفاني والاخلاص في أداء الواجب وإن تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانيين جميعا”.

يذكر ان الجندي القتيل ورفاقه الجرحى كانوا في آلية للقوات الايرلندية العاملة ضمن اليونيفيل خلال تعرضها لحادث سير في منطقة العاقبية جنوب لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام