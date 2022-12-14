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December 14 2022 - 20:40

بالصور | كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي “هدار جولدن”

منذ 2 ساعة 14 December، 2022
كتائب القسام كشفت خلال مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس الـ35 عن صور بندقية الضابط الصهيوني هدار جولدن
كتائب القسام كشفت خلال مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس الـ35 عن صور بندقية الضابط الصهيوني هدار جولدن
عربي وإقليمي - فلسطين

كشفت كتائب القسام خلال مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الـ35 عن صور بندقية الضابط الصهيوني “هدار جولدن”.

وقالت الكتائب بأن تاريخ 01/08/2014 شهد على خيبة جيش العدو الصهيوني عندما فُقدَ الاتصال بالضابط “هدار جولدن”؛ مؤكدةً بأنه كان موصولًا بالأبطال المظفرين الغانمين.

وكشفت الكتائب بأن بندقية الضابط والتي تحمل الرقم (42852351) اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن، لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم.

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المصدر: موقع كتائب القسام

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