عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 10-12-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 10-12-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ لا انتخابات بلدية كرمى للمناصفة!

ـ ‫بكركي لم تقتنع بعد بدورها كمرجعية لأي مرشح رئاسي: هل اجتمع ميقاتي مع ابن سلمان؟

ـ ‫الأرجنتين تحمل آمال أميركا الجنوبية

ـ ‫حصاد قِمم الرياض: مكسب صيني مضمون… «أرباح» سعودية مشوَّشة

صحيفة البناء

ـ القمم الصينية في الرياض تطلق مرحلة جديدة خليجياً وعربياً الأولوية فيها ليست لمواجهة إيران

ـ طهران تنجح بالسيطرة على الشارع وإفشال أيام «الملحمة» التي انتهت أمس بصفر تظاهرات

ـ بري يبدأ المشاورات… وعون وباسيل في بكركي لصناعة توازن جديد حكومياً ورئاسياً

صحيفة الجمهورية

ـ حوار التناقضات دونه صعوبات

ـ قمتان في الرياض »لخدمة الأهداف المشتركة«

ـ عن أي »طاولة حوار« يتحدث بري؟ وما هو طبقها الرئيس؟

صحيفة الديار

ـ الوطني الحر يُصعد مسيحياً ليكون الناخب الاول لرئيس الجمهورية المقبل

ـ استمرار في سوء ادارة الشأن العام ولا اصلاحات بل اعباء اضافية على المواطن

أسرار الصحف:

النهار

-أدّت مساعٍ سياسية وروحية لانحسار أزمة دينية في إحدى الطوائف هي الأخطر، وضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وتجنب بعض السياسيين التنحّي عن هذه الأزمة.

-يؤدّي فقدان الطوابع المالية وانتشار المافيات الى تعطيل مصالح الناس في الجامعات والمدارس والمرافق ومؤسسات الدولة دون أي إجراءات لحلّ هذه الأزمة المتفاقمة

اللواء

-تتباين المعلومات الوافدة من الخارج حول ما اذا كان هناك اهتمام بلبنان ام ان العالم لا يعبأ بما يجري في هذا البلد، لا سيما على الصعيد الرئاسي.

-استغربت مصادر نيابية مُعارَضة المصارف للتوجه الرسمي بفرض اعادة بنسب معقولة من دولارات المودعين المحتجزة، ولو ببرمجة على سنوات؟

الجمهورية

-زعيم عربي قال أمام مرجعيات لبنانية رفعية ان لديه تطمينات دولية بأن لبنان ليس متروكا لقدره

-نقل عن مرجع سابق قوله إن لبنان دخل وضعا حرجا جدآ وأخطر ما فيه أن الانقسام السياسي ضحاياه اتفاق الطائف.

المصدر: الصحف اللبنانية