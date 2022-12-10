عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 10-12-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 10-12-2022.
عناوين الصحف:
صحيفة الأخبار
ـ لا انتخابات بلدية كرمى للمناصفة!
ـ بكركي لم تقتنع بعد بدورها كمرجعية لأي مرشح رئاسي: هل اجتمع ميقاتي مع ابن سلمان؟
ـ الأرجنتين تحمل آمال أميركا الجنوبية
ـ حصاد قِمم الرياض: مكسب صيني مضمون… «أرباح» سعودية مشوَّشة
صحيفة البناء
ـ القمم الصينية في الرياض تطلق مرحلة جديدة خليجياً وعربياً الأولوية فيها ليست لمواجهة إيران
ـ طهران تنجح بالسيطرة على الشارع وإفشال أيام «الملحمة» التي انتهت أمس بصفر تظاهرات
ـ بري يبدأ المشاورات… وعون وباسيل في بكركي لصناعة توازن جديد حكومياً ورئاسياً
صحيفة الجمهورية
ـ حوار التناقضات دونه صعوبات
ـ قمتان في الرياض »لخدمة الأهداف المشتركة«
ـ عن أي »طاولة حوار« يتحدث بري؟ وما هو طبقها الرئيس؟
صحيفة الديار
ـ الوطني الحر يُصعد مسيحياً ليكون الناخب الاول لرئيس الجمهورية المقبل
ـ استمرار في سوء ادارة الشأن العام ولا اصلاحات بل اعباء اضافية على المواطن
أسرار الصحف:
النهار
-أدّت مساعٍ سياسية وروحية لانحسار أزمة دينية في إحدى الطوائف هي الأخطر، وضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وتجنب بعض السياسيين التنحّي عن هذه الأزمة.
-يؤدّي فقدان الطوابع المالية وانتشار المافيات الى تعطيل مصالح الناس في الجامعات والمدارس والمرافق ومؤسسات الدولة دون أي إجراءات لحلّ هذه الأزمة المتفاقمة
اللواء
-تتباين المعلومات الوافدة من الخارج حول ما اذا كان هناك اهتمام بلبنان ام ان العالم لا يعبأ بما يجري في هذا البلد، لا سيما على الصعيد الرئاسي.
-استغربت مصادر نيابية مُعارَضة المصارف للتوجه الرسمي بفرض اعادة بنسب معقولة من دولارات المودعين المحتجزة، ولو ببرمجة على سنوات؟
الجمهورية
-زعيم عربي قال أمام مرجعيات لبنانية رفعية ان لديه تطمينات دولية بأن لبنان ليس متروكا لقدره
-نقل عن مرجع سابق قوله إن لبنان دخل وضعا حرجا جدآ وأخطر ما فيه أن الانقسام السياسي ضحاياه اتفاق الطائف.
المصدر: الصحف اللبنانية