بوتين: الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي”.

وفي كلمة ترحيب بالمشاركين في اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول شنغهاي المنعقد في موسكو الجمعة، رأى بوتين أن احتمالات الصراع في العالم تتزايد “بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة”. وفي السياق، أشار الرئيس الروسي إلى أن الغرب “حوّل أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع، وككبش ضد روسيا”، قائلاً إنه (الغرب) “استغل موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل”.

وتابع بوتين قائلاً إن “الغرب شجع الإرهاب في دونباس وشجع الإبادة الجماعية بحق سكان دونباس”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية دمرت فعليا بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود، وتعمل بقوة على توسيع جغرافيا توسع الناتو”.

من جهة ثانية، لفت الرئيس الروسي إلى أن “العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يجعل من الممكن، على أساس الاحترام المتبادل، حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح”، موضحاً أن “هناك تهديدات في العالم، وهناك تحولات في تطور عالم متعدد الأقطاب، لذلك، يجب أن نعمل معا لتشكيل نظام مرن ومستقر للأمن والتعاون”.

المصدر: روسيا اليوم