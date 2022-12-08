الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني ونحو 100 مرتزق بولندي خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني، و90 مرتزقا بولنديا على الأقل خلال يوم أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن أكثر من 90 مرتزقا بولنديا تم القضاء عليهم نتيجة قصف بأسلحة عالية الدقة بالقرب من قرية بوروفسكي بمقاطعة خاركيف.

وفي اتجاه كراسنو ليمان، واصلت الوحدات الروسية شن عمليات هجومية، وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية بضربات جوية وبنيران المدفعية.

وفي محور كوبيانسك، ونتيجة لقصف جوي، وكذلك نيران المدفعية على مناطق تمركز القوات الأوكرانية، تم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا.

كذلك لقي أكثر من 50 جنديا أوكرانيا مصرعه في محور دونيتسك، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، تمكنت القوات الروسية من التصدي لمحاولة القوات الأوكرانية مهاجمة مواقع الوحدات الروسية، وتم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وباستخدام أسلحة عالية الدقة دمرت القوات الجو-فضائية الروسية في منطقة زابوروجيه 5 قاذفات من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أمريكية وألمانية الصنع.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية