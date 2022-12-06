أكار: ليس لدينا مشكلة مع سياسة الباب المفتوح للناتو لكن يجب احترام حساسيات تركيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لا ترى مشكلة في سياسة “الباب المفتوح” للناتو، موضحاً في الوقت نفسه أنه “يجب احترام حساسيات تركيا قبل أن تصدّق أنقرة على انضمام فنلندا والسويد للحلف”.

وأشار أكار إلى أن “الإرهاب أحد أكبر مجالات كفاح الناتو”، لافتاً إلى أن “تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقاتل ضد أكثر من تنظيم إرهابي”.

وحول مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين تركيا والسويد وفنلندا على هامش قمة الحلف في مدريد، أكد أكار أن “ثمة التزامات وقعت عليها الدولتان، ويجب أن تفيا بها”.

وأضاف “نتابع عن كثب الوضع في السويد وفنلندا، للأسف ما زلنا نرى استمرار بعض الصور والأعمال الاستفزازية في هذين البلدين، ننتظر اتخاذ خطوات ملموسة سواء من السويد أو فنلندا”. وتقدمت السويد وفنلندا في 18 مايو الماضي، بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو. وفي 28 يونيو وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضويتهما في الناتو، على هامش قمة الحلف في مدريد، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.

تصريحات أكار جاءت قبيل زيارة رسمية لوزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن لأنقرة الخميس، إذ سيبحث الأخير مع أكار قضايا الأمن والدفاع الثنائية، وعملية انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.

المصدر: روسيا اليوم