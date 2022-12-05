إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في معظم المناطق مع سماع دوي انفجارات وحدوث انقطاعات للكهرباء فيها بعد ظهر الاثنين. وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن “عدة موجات من الضربات الصاروخية” استهدفت البلاد، حيث تم تسجيل عمل الدفاعات الجوية والطيران في 7 مناطق على الأقل، بما فيها نيكولايف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا.

كما وردت معلومات عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومقاطعات زابوروجيه وكيروفوغراد وأوديسا وبولتافا وفينيتسا وتشيركاسي، جزء من الانفجارات هو عمل دفاع جوي. وأفادت تقارير عن انقطاع الكهرباء في مقاطعة سومي بشمال البلاد بشكل كامل، فيما تشهد عدد من المقاطعات الأخرى منها فينيتسا وكرفوي روغ وأوديسا انقطاعات جزئية.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم