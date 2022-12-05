مصطفى حمدان: انتصرت فلسطين في قطر خلال المونديال

قال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان “انتصرت فلسطين بالإعلام والمعركة النفسية دوليا في قطر خلال مسار المعركة الاعلامية ضد العدو الاسرائيلي في المونديال”، وتابع “العدو حاول التذاكي والالتفاف والاختراق الاعلامي والتفريق والتشتيت بين شباب العرب، لكن حدث ما كان في الحسبان”.

واضاف حمدان “شكرا قطر من القلب، شكرا يا شباب العرب، يا اجيالنا القادمة من المحيط إلى الخليج العربي”، وتابع “إنكم عائدون عائدون عائدون، إلى فلسطين الحرة العربية”، وقال “أما انتم يا أهلنا الفلسطينيين انتم رفة القلب، انتم قرة العين، انتم تاج رؤوسنا الشامخة، انتم الثورة المستمرة حتى النصر وستنتصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام