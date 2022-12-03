رعد: النفوذ الاجنبي يجب ان يكون مدعاة قلق لا يخفف منه الا تنامي الروح الوطنية التوافقية

اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، ان “النفوذ الاجنبي يجب ان يكون دائما مدعاة قلق لا يخفف منه الا تنامي الروح الوطنية التوافقية، وان علينا التفكير الدائم ببناء مجتمع قوي متماسك يستطيع ان يصمد ويتصدى للاعتداءات الخارجية التي تنتهك السيادة”.

كلام رعد جاء خلال لقائه جمع من الاساتذة الجامعيين المشاركين في مسار الاستاذ الجامعي الذي تنظمه التعبئة التربوية، في حزب الله، في حضور مسؤولها المركزي يوسف مرعي.

وقال: “علينا أن نحافظ على الهامش الذي حصلنا عليه من أجل مقارعة الاحتلال الاسرائيلي وإبقاء الشعلة المتوقدة لرفض الاحتلال الاسرائيلي وعدم الانزلاق نحو الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال”.

واضاف: “ان جذوة الرفض ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي العنصري والارهابي تبقى متوقدة مع توالي الاجيال. وان ما يقض مضاجع قيادات العدو الاسرائيلي السياسية والعسكرية والامنية ان الجيل الذي يتصدى وينفذ العمليات في جنين ونابلس والقدس ليس من جيل فصائل الثورة الفلسطينية انما هو من أبناء فلسطين الذين رزحوا تحت الاحتلال منذ انشئ الكيان الصهيوني وهو يعيش تحت وطأة سبب تنامي هذه الروح”.