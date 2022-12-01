عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الخميس 1-12-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 1-12-2022.

عناوين الصحف:

الأخبار

-شعب غارق فما الخوف من البلل!

-عودة الخلافات من الباب الحكومي والتشريعي: التيار يرفض التئام مجلس الوزراء ومعركة على الكهرباء

-الاحتلال يعمل بحرّية واليونيفيل تمنع الجيش من الوصول إلى قرية الغجر

-جلسة الحكومة: معارضة مسيحية وضبابية سنّية

البناء

-السعودية توجّه الدعوة لقمة صينية عربية بعد أسبوع… وميقاتي تلقى الدعوة

-ماكرون في واشنطن لإقناع السعودية بحتميّة التسوية مع حزب الله… وجنبلاط يساند

-إصدار المراسيم واجتماع الحكومة إلى الواجهة في سجال متجدّد بين التيار وميقاتي

النهار

-ماكرون في لبنان لساعات عشية الميلاد

الجمهورية

-مبادرات الخارج مرهونة بتوافق الداخل

-بعد واشنطن لبنان يرصد عمان

-اليوم يبدأ الدولار الجمركي … ترقب وحذر

-هل تفتح “أبواب جهنم” إن دعي مجلس الوزراء للإجتماع؟

-فرنجية يتقدم ببطء… ولكن بثبات

اللواء

-ملفات التأزم تتراكم.. والدستوري يُثبِّت دفع الرواتب الجديدة

-دعوة سعودية لميقاتي إلى قمة الرياض.. وجنبلاط على خط التمايز عن «حلف معوَّض»

أسرار الصحف:

البناء

يقول مصدر روسي على صلة بالمفاوضات مع تركيا حول شمال سورية إن لا مكان لحل أحادي يتصل بمستقبل الجماعات الكردية المسلحة دون أن يشمل مصير الجماعات المسلحة في إدلب وإن العقدة التي تعيق التفاهم لا تزال سعي تركيا لعدم التزامن والتوازن في المسارين.

يتحدث مصدر وزاري عن تنافس بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل على خيار ثلاثة وزراء عندما توجّه الدعوة لاجتماع الحكومة والجهة التي يختارون الالتزام بتوجهاتها ويرجّح أن ينجح الرئيس ميقاتي بتأمين نصاب الثلثين وميثاقية الحضور للجلسة التي سيدعو إليها.

النهار

مستشار رئاسي سابق يروج حاليا للعماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية آملًا في العودة مجددا الى قصر بعبدا.

تشهد العاصمة الفرنسية زيارات لمسؤولين ونواب لبنانيين وبعضهم مرشح للرئاسة، ومعظم اللقاءات تجري بعيدا من الأضواء.

لا يزال الإرباك وحال الضياع طاغيين على القطاع التربوي ربطا بالازمة الاقتصادية ومسألة المحروقات ما يهدد مصير العام الدراسي إذا استمرت الأمور على ما هي.

الجمهورية

مازَح أحد النواب زميلاً له في كتلة سيادية داعمة لمرشح من المعارضة قائلاً: في كل جلسة تسجّلون فشلاً ولن تصلوا الى نتيجة، حرام عليكم إرحموا زميلكم، وأوقفوا اللعب بمشاعره.

سئل رئيس كتلة نيابية بارزة عما اذا كانت ثمة إمكانية لبحث خيارات رئاسية جديدة، فقال: مرشحنا معروف وهذا هو خيارنا الوحيد ونحن معه إلى يوم الدين.

يعطي مرجع روحي الأولوية في الحوار مع حزب فاعل للإستحقاق الرئاسي وبعد الإستحقاق البقية تأتي.

المصدر: الصحف اللبنانية