الخط الساخن | الطوابع تدخل السوق السوداء والتسعيرة بالدولار.. هل من حلول؟

استعرض السيد إسكندر حلاق – مدير خزينة الدولة في وزارة المالية الاسباب التي ادت الى ازمة الطوابع منذ اعوام وكيف تفاعلت حتى اليوم.

وشرح حلاق آلية تقسيم الطوابع بين المرخصين من جهة وبين صندوق الجمهور من ناحية اخرى.

وفي جولة للزميلة ديما جمعة في مبنى وزارة التربية تم الكشف على طبيعة الازمة ونقل آراء المواطنين.

واستمرت جولة الزميلة ديما جمعة الى مبنى تسجيل النفوس في بيروت حيث التقت بالمخاتير والمواطنين.

وفي اتصال مع المختار حنا ابراهيم – رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمخاتير تحدث اكثر عن احتكار الطوابع وشرح الية الحلول الممكنة.

وفي الختام، اكد مدير خزينة الدولة في وزارة المالية اسكندر حلاق على اهمية متابعة وزارة المالية لصندوق الطوابع وقدم حلولا للازمة.

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