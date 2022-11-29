الخط الساخن| نقابات النقل البري للمنار….هناك خطّة ممنهجة لضرب قطاع النقل للتضييق على اللبنانيين!

لبنى قانصوه

في مقابلة خاصة للخط الساخن ضمن نهار جديد على قناة المنار حذّر رئيس إتّحاد الولاء للنقل البرّي الأستاذ أحمد الموسوي من وضع السائقين في مواجهة مع المواطنين كما أكّد أن هناك خطة لتدمير قطاع النقل كما دمّرت باصات النقل المشترك كجزء من الحصار المفروض على المجتمع اللبناني والحكومة الحالية تتحمّل مسؤولية ما يحصل اليوم.



وفي التقرير الذي تضمّن جولة على السائقين العموميين رفع السائقون الصوت معبّرين عن معاناتهم ومطالبين بإنصافهم كما ودعم المحروقات.

تضمنت الجولة أيضا وقفة مع المواطنين الذين اشتكوا من التعرفة غير الموحّدة والتي ترهق اليوم كاهلهم.

رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسّام طليس ذكر أن النقابات نفّذت عددا من الإضرابات وتوصّلت مع الحكومة الى إقرار اتّفاق أعلن رسميا من قبل أحد الوزراء في السراي إلّا أن الحكومة لم تلتزم به بحجّة عدم توفّر التمويل رغم أن كلفة هذا الإتّفاق كانت واضحة منذ بداية الإجتماعات حتّى إقراره وتابع طليس أنّ أي خطوة تصعيدية ستقوم بها النقابات سيدفع ثمنها الجميع ولا بدّ من اختيار التوقيت المناسب

أكّد طليس أن النقابات تضغط باتّجاه ضبط المخالفات والتعدّيات على القطاع لكن من يطبّق القانون ويسطّر محاضر ضبط هي قوى الامن الداخلي وفيما يخصّ الدعم لو أنّ النقابات كانت تمتلك الإمكانيات المادّية لدعم القطاع لفعلت ولما لجأت الى الحكومة.

عن باصات الهبة الفرنسية ذكر رئيس إتّحاد الولاء للنقل البرّي الأستاذ أحمد الموسوي أن هذه الباصات التي بلغ عددها 50 لم تشغّل بسبّب المماطلة بين المسؤولين حول إجراءات تسجيلها كما أن تشغليها يحتاج الى سائقين ومراقبين ومواد كالزيت والمحروقات وكل ذلك لم يؤمّن.

المصدر: موقع المنار