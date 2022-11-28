الامام الخامنئي يؤكد ضرورة تعزيز القوة القتالية والمعدات الدفاعية لبحرية الجيش الايراني

وأشار السيد إلى “تاريخ الملاحة البحرية للإيرانيين في الماضي، والذي انتقلت عبرها الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية إلى العالم”، مضيفاً أنه “رغم هذا السجل وطول السواحل البحرية في الشمال وخاصة في جنوب إيران، تم إهمال ثقافة استثمار فرص البحر في البلاد ويجب أن تصبح ثقافة عامة للشعب”.

ورأى أنه “من الضروري خلق ثقافة في هذا المجال وخلق فهم عام للبحر كبنية تحتية أساسية”، لافتاً إلى أنه “في السنوات القليلة الماضية، تمت مناقشة تطوير شواطئ مكران ورحبت الحكومات بذلك، ولكن التقدم الجاد في هذه المسألة يتطلب عملية تثقيفية” .

ووصف آية الله الخامنئي الإنتاج الفني، بما في ذلك الرسوم المتحركة، بأنها “فاعلة في التعريف بالفرص المتنوعة للبحر”، قائلاً إنه “من خلال استخدام الإنتاج الفني والتعريف بإمكانيات التنمية البحرية للبلاد، في القطاعين العسكري والمدني، سيتشجع المواطنون أكثر لاستخدام هذه الفرص”.

وفي هذا اللقاء قدم قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني تقريراً عن إجراءات وخطط هذه القوة في مختلف القطاعات.