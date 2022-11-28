وزير الخارجية التركي: من الممكن تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة في الأشهر المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2022 - 16:14
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الشيخ نعيم قاسم: رفض المواطنين العرب إجراء المقابلات مع المراسلين الإسرائيليين مؤشر على رفض الشعوب للتطبيع مع العدو
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي وفداً من الكونغرس الأميركي بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا وبحث معه التطورات
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: نفضّل أن يكون رئيس الجمهورية الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: إبقاء النازحين السوريين يعني تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقاً في لبنان
وزير المال يصدر قراراً يقضي باعطاء الزيادة المنصوص عليها في موازنة العام 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين
الامام السيد علي الخامنئي: للنهوض بالقوة القتالية والمعدات الدفاعية للبحرية الإيرانية ومواصلة الملاحة في المياه الدولية
الخارجية الإيرانية: واشنطن والدول الغربية لها دور في أعمال الشغب في إيران ولدينا معلومات دقيقة بشأن ذلك
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الخارجية الإيرانية: لا دور لنا بالهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان والادعاءات الأميركية بهذا الشأن باطلة
السلطات القضائية الإيرانية: اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إيذة قبل أسبوعين
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يزور طهران غداً تلبية لدعوة الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي
الضفة الغربية المحتلة تسجل 11 عملاً مقاوما منها عملية إطلاق نار صوب نقطة عسكرية بنابلس وتصد للمستوطنين وتحطيم لمركباتهم
آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مباني قيد الإنشاء في بلدتي قلنسوة وكفر الديك بالضفة الغربية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال
الرئيس التركي: العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود إلى نصابها مثلما جرى مع مصر فليست هناك خصومة دائمة في السياسة
رويترز: البنتاغون يدرس مقترحا لتزويد أوكرانيا بقذائف تحمل قنابل دقيقة يصل مداها لأكثر من 160 كيلومترا
وزير الخارجية التركي: من الممكن تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة في الأشهر المقبلة
منذ 2 ساعة
28 November، 2022
العلاقات المصرية التركية
وزير الخارجية التركي
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