وزير الخارجية التركي: من الممكن تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة في الأشهر المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2022 - 16:14

وزير الخارجية التركي: من الممكن تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة في الأشهر المقبلة

منذ 2 ساعة 28 November، 2022
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