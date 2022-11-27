لوكاشينكو: الولايات المتحدة تريد أن تقترب من الصين عبر روسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الولايات المتحدة تريد هزيمة أوروبا بضربة واحدة، والاقتراب من الصين عبر روسيا، بعد تدمير الأخيرة.

وقال في مقابلة مع برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين”: “يريد الساسة الأمريكيون هزيمة أوروبا بضربة واحدة، والاقتراب من الصين عبر روسيا. وذلك بالطبع بعد تدمير روسيا. لكن هذه الأحلام ليست واقعية. يبدو أن العسكريين في الولايات المتحدة ليسوا حمقى، لكن ذلك أمر غير واقعي تماما، اي شن حرب على مثل هذه الجبهة الواسعة. لذلك لا يمنح فلاديمير زيلينسكي أي فرصة – مهما قال نفسه – لا يمنح فرصة لتنظيم حوار مع روسيا”.

وأضاف: “حسنا، كما ترى، هذا الصاروخ… لكن ضع في اعتبارك، أنه في تلك اللحظة، أثناء إطلاق صواريخ أس-300″ هذا لم يكن هناك شيء روسي يطير في الجو، إذ إننا من حدودنا نرى أوكرانيا كلها. لدينا ما يكفي من القوى والموارد. نرى ما يحدث في الجو. ويعني ذلك أن زيلينسكي يواصل هذه الفوضى عبر بولندا ويعمقها ويصعدها… إنهم يفعلون كل شيء لتصعيدها. يثير هذا قلقا. يشير ذلك إلى أن الأمريكيين يحتجزونهم بقوة في مكان واحد. والأشخاص الأذكياء لا يفعلون ذلك”.

المصدر: وكالات