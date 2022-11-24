مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يرتفع 14.65 % في شهر تشرين الأول – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 12:34

مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يرتفع 14.65 % في شهر تشرين الأول

منذ 48 mins 24 November، 2022
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اقتصاد - صفحات منوعة
زينب حمود

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن “مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2022، سجل ارتفاعا  14,65% بالنّسبة لشهر أيلول 2022، كما سجّل هذا الرّقم على صعيد المحافظات ما يلي:
– ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 14,41%
– ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 14,56%
– ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره  16,54%
– ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 12,92%
– ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 14,65 %
– ارتفاعًا في محافظة النبطية قدره 12,74 %.

مؤشر 1 (1)
أبواب الإنفاق
ووزعت ادارة الاحصاء جدولا بالارتفاع الحاصل في كل باب من ابواب الانفاق بين تشرين الاول 2022 وكانون الاول 2019 كالآتي:
– المواد الغذائية والمشروبات 5884,51 %
– الالبسة والاحذية 4111,14%
– ايجار 21,27%
– ايجار قديم 20,76%
– القيمة التأجيرية للمالكين 16,40 %
– ماء وغاز وكهرباء ومحروقات اخرى 1500,83
– اثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للمنزل 4267,81
– الصحة 1338,28 %
– النقل 3758,42%
– اتصالات 719,26%
– الاستجمام والتسلية والثقافة 1610,95%
– التعليم 333,85%
– مطاعم وفنادق 7777,45%
– سلع وخدمات متفرقة 2910,48%
– الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك 1499,00%

مؤشر 2 (1)
ماذا يعني ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك ؟
عندما يرتفع المؤشّر عن الشهر السابق، تكون الأسعار ارتفعت وبالتالي ينعكس ذلك انخفاضاً في القدرة الشرائية للمواطن. وفي حال انخفض المؤشر، فهذا يدلّ على ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن مقارنة مع الفترة السابقة، أي أصبح بمقدوره شراء سلع وخدمات إضافية أو قد يقوم بإدخار النقد. وفي حال كان الارتفاع متواصلاً لفترة زمنية طويلة تتعدى الأشهر، فهذا يدلّ على وجود تضخّم مالي في الأسواق، لأن التضخّم هو ارتفاع متواصل في أسعار السلع والخدمات لفترة طويلة.

مؤشر 3 (1)

المصدر: موقع المنار

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