تركيا تتهم الغرب بـ “الازدواجية” بسبب عمليتها العسكرية في سوريا والعراق

اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الغرب بـ “الازدواجية” فيما يتعلق بـ “عمليات مكافحة الإرهاب” التي تجريها بلاده في شمال سوريا والعراق.

وقال إن أنقرة لن تسمح بتنفيذ خطة إنشاء “دولة إرهابية” بالقرب من حدودها.

ولفت الانتباه إلى الجرائم الدموية التي ارتكبها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وفروعه في سوريا والعراق. وذكر أن العمل الإرهابي الأخير في اسطنبول الذي أودى بأرواح 6 أشخاص بالإضافة إلى حوادث إطلاق النار على منطقتين حدوديتين بتركيا تعد حلقات أخيرة لـ “الجرائم الدموية للإرهابيين من حزب العمال الكردستاني”.

وأضاف “قتل أشخاص أبرياء في شارع الاستقلال في اسطنبول، واليوم ندفن معلمة شابة وطفلا قتلا جراء قصف الإرهابيين من الأراضي السورية”.

وأشار الوزير إلى أن تركيا ردا على هذه الهجمات نفذت غارة جوية مكثفة “على منشآت الإرهابيين في شمال العراق وسوريا”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن صويلو قوله “في إطار عملية “المخلب السيف” في سوريا والعراق تم القضاء على مئات الإرهابيين. وفي الوقت نفسه شهدنا ازدواجية جديدة من جانب الغرب الذي دعا إلى إنهاء عملية مكافحة الإرهاب بدلا من دعم أنقرة”.

المصدر: وكالة الاناضول التركية