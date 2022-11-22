القاضية عون للنواب: إذا كنتم تريدون بالفعل مكافحة الفساد عدلوا قانون المحاكمات الجزائية

كتبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على “تويتر”: “نموذح عن استعداء القضاة في ملفات الفساد وفبركة قضايا قدح وذم وارتياب مشروع. إساءة استعمال حق الدفاع الى اقصى حدود لوقف الملاحقات في هذه القضايا. فإلى متى السكوت؟”.

اضاف “يا حضرات النواب اذا كنتم تريدون بالفعل مكافحة الفساد عدلوا قانون المحاكمات الجزائية. تعديل أقله يسمح بمتابعة التحقيق حتى لو قدمت دعوى رد أو ارتياب مشروع”.

واكدت ان “الملاحقات الجزائية هدفها حماية المجتمع وهي تتعلق بالانتظام العام.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام