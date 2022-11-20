تقرير مصور| انطلاق مونديال 2022 في قطر

جرت في الدوحة فاعليات افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر2022 بحضور أمير قطر وعدد من رؤساء وامراء دولة عربية واجنبية ورئيس الاتحاد الدولي جياني انفنتينو.

وتقام غدا الاثنين ثلاث مباريات، فعلى استاد خليفة الدولي يلتقي ضمن مباريات المجموعة الثانية المنتخبين الانكليزي والايراني عند الثالثة عصرا بتوقيت بيروت وعلى استاد الثمامة يواجه منتخب هولندا منتخب السنغال في ثاني مباريات المجموعة الاولى عند السادسة مساء بينما تقام المباراة الثانية في المجموعة الثانية والتي تجمع المنتخب الامريكي والمنتخب الويلزي عند الساعة التاسعة ليلا على ملعب احمد بن علي.

المصدر: قناة المنار