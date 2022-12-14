أُسود الاطلس بمواجهة حاسمة مع الفرنسيين للوصول الى نهائي كأس العالم

يخوض المنتخب المغربي مباراة تاريخية على استاد البيت امام نظيره الفرنسي حامل اللقب عند التاسعة من مساء اليوم ضمن نصف نهائي من مونديال قطر. ويأمل رجال المدرب المغربي وليد الركراكي مواصلة كتابة التاريخ بالوصول الى المباراة النهائية بعد الاداء الذي قدمه المنتخب العربي إن في دور المجموعات او في الادوار الإقصائية حيث اجتاز منتخبي اسبانيا والبرتغال. ويملك منتخب المغرب اقوى خط دفاع في المونديال بتلقيه هدفا وحيدا بنيران صديقة. هذا واصبح منتخب المغرب اول منتخب عربي وافريقي يصل الى هذا الدور في انجاز تاريخي غير مسبوق فيما سيسعى المنتخب الفرنسي الى التأهل الى المباراة النهائية والمحافظة على اللقب.