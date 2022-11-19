نوفاك: توقيع اتفاقية غاز جديدة مع الصين واعتماد العملات الوطنية في التسويات التجارية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن موسكو وبكين ستوقعان قريبا اتفاقية حكومية بشأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى.

وقال المسؤول الروسي: “تم توقيع اتفاقية بين شركة “غازبروم” وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية بشأن توريد 10 مليارات متر مكعب أخرى من الغاز عبر مسار الشرق الأقصى. وفي المستقبل القريب، يجب أن نوقع اتفاقية حكومية دولية حول هذا المشروع”.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في قطاع الطاقة ارتفع بنسبة 64% من الناحية النقدية وبنسبة 10% من الناحية المادية.

وفيما يتعلق بالتجارة بين روسيا والصين، قال نوفاك إن موسكو وبكين تتحولان إلى التسويات بالعملات الوطنية في إمدادات الطاقة، وإنه يتم بالفعل استخدام الروبل واليوان في مدفوعات الغاز.

وأضاف نوفاك أيضا أن مدفوعات إمدادات النفط والمنتجات النفطية يتم تحويلها بشكل سريع إلى العملات الوطنية لروسيا والصين.

المصدر: تاس