العراق يستضيف “منتدى الحضارات العريقة” الشهر المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2022 - 17:10

العراق يستضيف “منتدى الحضارات العريقة” الشهر المقبل

منذ 43 mins 17 November، 2022
منتدى الحضارات العريقة في بغداد
منتدى الحضارات العريقة في بغداد
العراق - عربي وإقليمي

يستضيف العراق “مُنتدى الحضارات العريقة” في نسخته السادسة في العاصمة العراقيَّة بغداد، وبمُشارَكة عدد من الدول وهي (العراق، اليونان، الصين، مصر، إيران، إيطاليا، بيرو، بوليفيا، أرمينيا، والمكسيك)، في الرابع من كانون الأول المقبل.

يهدف المُؤتمَر إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب، والثقافات المُختلِفة، والمُحافظة على التراث العالميّ، وتوجيّه الاهتمام بالنشاط السياحيّ التاريخيّ والثقافيّ، لما له من أهميَّة في تحقيق التنميّة الإقتصاديّة المُستدامة، التي تساهم في دعم الدخل القوميّ للبلدان الأعضاء في المُنتدى.

المصدر: السفارة العراقية في بيروت

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