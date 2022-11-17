حركة حماس: الاتفاق على شرعنة البؤر الاستيطانية يعكس عنصرية حكومة الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم، أن الأحاديث عن اتفاق أحزاب اليمين الصهيونية، الذي يشمل “شرعنة البؤر الاستيطانية” وزيادة الاستيطان اليهودي بشكل كبير في الضفة، يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأشار قاسم، في تصريح وصل وكالة “شهاب”، إلى أن الاستيطان في كل الأرض الفلسطينية، غير شرعي ومخالف لكل القوانين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال قام بشكل استعماري احتلالي غير شرعي على الأرض الفلسطينية.

وقال “هذه التوجهات الاستيطانية التوسعية للحكومة المقبلة، والعناوين الارهابية التي تتكون منها هذه الحكومة، ستزيد من تفجر الأوضاع في كل المنطقة”.

وأضاف قاسم “شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني وسياسته العنصرية، ولن يوقف كفاحه الوطني أياً كان شكل الحكومة الاحتلالية ومكوناتها الإرهابية”.

المصدر: وكالة شهاب