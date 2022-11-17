بالفيديو | سيارة تصدم حشدا من الشرطيين المتدربين في لوس أنجلوس وتصيب 25 منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2022 - 09:14

بالفيديو | سيارة تصدم حشدا من الشرطيين المتدربين في لوس أنجلوس وتصيب 25 منهم

منذ 56 mins 17 November، 2022
الشرطة الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قالت وسائل إعلام إن سيارة اصطدمت بمجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين أثناء تريضهم في لوس أنجلوس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرا، خمسة منهم في وضع حرج.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا في مؤتمر صحافي “بدا الأمر كأنه تحطم طائرة”.

وأضاف أنه كان هناك “الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة”.

وأكد قائد شرطة المقاطعة أن الاختبارات الأولية أظهرت أن السائق لم يكن مخمورا.

وكان عشرات من الشرطيين المتدربين يمارسون الرياضة صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ ولم تخفف من سرعتها على ما يبدو.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن المسؤولة في الإطفاء شيلا كيليهر قولها إن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وقت وقوع الحادث.

وقال مسؤولون إن السائق الذي لم يكشف اسمه، احتجز في مكان الحادث. وتتولى دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التحقيق.

المصدر: وكالات

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